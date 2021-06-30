Россиянам рассказали о неожиданных нарушениях ПДД при поездках на дачу

В самый разгар дачного сезона стоит помнить о Правилах дорожного движения при поездках за город. Эксперты рассказали о неожиданных нарушениях ПДД, которые могут совершить россияне. Об этом сообщает autonews.ru.

При долгой дороге на дачу иногда нужно совершить вынужденную остановку. Однако следует помнить, что по правилам запрещено оставлять машину вне специальных площадок на скоростной трассе, обратили внимание авторы материала.

Многие дачники моют свой автомобиль на личном участке. Однако из-за этого в почву попадают загрязнения, а это считается нарушением, за которое полагается штраф.

Любителям ездить отдыхать на речку также напомнили, что в России запрещено передвижение на автомобилях по водоохранной зоне и в местах без твердого покрытия. Также это касается поездки в национальные парки, заказники, заповедники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Кроме того, парковка на газоне тоже считается нарушением.

За громкую музыку, доносящуюся из машины, также можно получить штраф.

Ранее россияне составили портрет осужденных за нарушение Правил дорожного движения. Оказалось, что чаще всего это безработный мужчина со средним профессиональным образованием.