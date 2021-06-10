В России составили портрет осужденных за нарушение ПДД

Аналитики Научного центра безопасности дорожного движения МВД России составили портрет осужденных за нарушение Правил дорожного движения. Чаще всего это безработный мужчина со средним профессиональным образованием, передает ТАСС.

Оказалось, что большую часть правонарушений совершают представители сильного пола (96,4 процента). Женщины, соответственно, составляют 3,6 процента, что на 0,5 больше, чем в прошлом году. Из 2370 нарушительниц 26 были беременны, 108 имели ребенка младше трех лет.

Среди возрастных групп наибольшее количество нарушений ПДД приходится на 25-49 лет, при этом среди россиян 14-24 и 50 лет и старше преобладают приговоры за ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Аналитики объясняют это малым опытом вождения либо особенностями пожилого возраста.

В 2020 году более половины осужденных за аварии или повторное вождение в нетрезвом виде — это трудоспособные лица без постоянного источника дохода. Отмечается, что для них характерны преступления с умышленной формой вины, для остальных — по неосторожности. Кроме того, треть осужденных ранее имела судимость.

Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) составила портрет среднестатистического должника по алиментам, который проживает в Москве. По данным ведомства, такой неплательщик — горожанин в возрасте 30-42 лет. Он имеет задолженность в размере, примерно, 226 тысяч рублей.