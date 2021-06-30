Китай победил малярию

Китай получил сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтверждающий статус страны, «свободной от малярии». Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

«Выдающийся подвиг для страны, которая в 1940-х годах ежегодно сообщала о 30 миллионах случаев заболевания этой болезнью», — говорится в сообщении

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, Китай достиг успеха тяжелым трудом, только после десятилетий целенаправленных и постоянных действий. «Этим объявлением Китай присоединяется к растущему числу стран, которые демонстрируют миру, что свободное от малярии будущее — жизнеспособная цель», — сказал он.

По данным организации, за последние 30 лет КНР оказалась первой страной региона Западной части Тихого океана, которая получила такой сертификат. В общей сложности у 40 стран есть сертификат ВОЗ об отсутствии малярии, среди тех, кто стал его обладателями недавно, — Сальвадор (2021 год), Аргентина (2019 год) и Узбекистан (2018 год).

В мае 2020 года сообщалось, что российские ученые приблизились к созданию первого отечественного лекарства от малярии. Молекулярные биологи из России и Израиля вставили в геном хризантем гены полыни. Вытяжка из полыни способна бороться с малярией, однако она растет только в узких климатических условиях, из-за чего получить из растения лекарство в необходимых для широкого производства объемах невозможно. Новый трансгенный сорт хризантем может производить молекулы артемизинина, самого эффективного средства для уничтожения малярийного плазмодия.