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Назарбаев рассказал Путину о спасших его от коронавируса российских врачах

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Фото: Елизавета Дмитриева / Коммерсантъ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о спасшей его от COVID-19 бригаде врачей. Его слова цитирует РИА Новости.

По словам политика, после заражения коронавирусом состояние его здоровья существенно ухудшилось. В течение 10 суток рядом с бывшим главой государства дежурила бригада российских врачей. «Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», — сказал Назарбаев.

Он также поблагодарил Россию за поддержку Казахстана в период пандемии и отметил, что стране в полной мере удалось реализовать договоренности о строительстве завода по выпуску вакцины «Спутник V». «Помните, мы в Санкт-Петербурге на выставку ходили? Тогда договорились о совместном предприятии. Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину, такого же качества, в большом объеме», — обратился политик к Путину.

О заражении Назарбаева стало известно 18 июня 2020 года. Во время болезни его окружение утверждало, что политик чувствует себя хорошо. Бывший глава государства поправился ровно через две недели, а впоследствии привился препаратом «Спутник V».

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