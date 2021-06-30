Правительство Украины отметило победу над Швецией заседанием в футбольной форме

Члены кабинета министров Украины пришли на заседание в форме футбольной сборной страны. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Министры надели на себя футболки украинской сборной. Таким образом члены правительства отметили победу в матче Украины со Швецией на чемпионате Европы по футболу и продемонстрировали солидарность с украинскими болельщиками.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную страны с выходом в четвертьфинал чемпионата Европы. «Украина, которая побеждает! И все мы прекрасно знаем, что это значит. Только одно. Слава Украине!!!» — подытожил Зеленский. Он также выразил надежду, что у него будет возможность порадоваться выходу команды в финал чемпионата.

Сборная Украины обыграла Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со счетом 2:1. Победные голы команде принесли Александр Зинченко и Артем Довбик.