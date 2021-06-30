Путин описал ставки по кредитам словом «многовато»

Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии спросили о кредитовании бизнеса. Он описал ставку в 18 процентов для бизнеса словом «многовато». Трансляцию ведет Первый канал.

К президенту обратился предприниматель из Сургута, который пожаловался на то, что не может получить эффективную финансовую поддержку. «Банки предлагают ставку в 18 процентов. Не позволяют бизнесу развиваться небольшие сроки кредитования, высокие ставки и наличие залога», — отметил он.

Малый и средний бизнес действительно сильно пострадал, но были приняты меры поддержки, сказал президент. «Прийти за деньгами — дело несложное, сложно их отдать. Однако, например, убрать залог было бы опасно, это могло бы подорвать банковскую систему, хотя она сильная», — считает глава государства.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе Путину предложил восемь мер поддержки российских предпринимателей. Он отметил, что доля малого и среднего бизнеса за 2020 год во время пандемии сократилась до уровня пятилетней давности.

Среди мер — льготное рефинансирование и реструктуризация кредитов для пострадавших от пандемии предпринимателей, которые потеряли более 30 процентов выручки, мораторий на повышение кадастровой стоимости во всех регионах России на 2020-2022 годы, заморозка роста тарифов на коммунальные услуги до 2023 года.