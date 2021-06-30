Стало известно о проблемах иностранцев с получением QR-кода в Москве

Иностранцы, находящиеся в Москве, испытывают проблемы с получением QR-кода, необходимого для посещения заведений общественного питания столицы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Издание опросило нескольких сотрудников дипмиссий и иностранных посольств. Выяснилось, что сложности возникают в основном у тех, кто привился незарегистрированными в России препаратами или переболел коронавирусом, но не обращался в российские медицинские учреждения.

При этом, как пишет «Коммерсантъ», сотрудники армянского посольства, привившиеся «Спутником V», не могут посещать заведения общественного питания. Собеседник газеты уточнил, что информацию направили в МИД России, где заверили, что занимаются решением ситуации. В ведомстве добавили, что это комплексная проблема, затрагивающая не только иностранных дипломатов в Москве.

В публикации уточняется, что единственный шанс для иностранцев получить QR-код — сдавать ПЦР-тесты каждые три дня. Там также сказано, что трудности возникают и у россиян, сделавших прививку за рубежом. В департаменте здравоохранения Москвы пока не пояснили, как решить проблему.

С 28 июня в заведения общепита в Москве можно попасть только по QR-коду, подтверждающему, что человек сделал прививку от коронавируса, недавно переболел либо сдал ПЦР-тест, показавший отрицательный результат. До 12 июля можно посещать без таких кодов летние веранды кафе и проходить в помещение заведения, чтобы помыть руки. Власти Москвы допустили, что расширят систему проверки QR-кодов, в том числе на общественный транспорт и магазины.