Россия
 
Последние новости
Некоторые категории таксистов в России предложили лишить доступа к агрегаторам
Ветеран КГБ и его жена погибли из-за раскаленной солнцем крыши 
Япония забеспокоилась из-за войск России на Курилах
Объяснена невозможность США производить F-22
Оппозиция заявила о «реальной панике» в офисе Зеленского из-за «вагнеровцев»
Влад Лисовец пожаловался на хамивших и орудовавших у его кафе в Москве «вандалов» 
Четырехметровая акула-людоед напала на подводного охотника
Опубликовано видео с места аварии с пятью погибшими на Кубани
Россияне стали избавляться от компаний в любимом офшоре
Гватемала попросила Россию вернуть деньги за недоставленный «Спутник V»
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о проблемах иностранцев с получением QR-кода в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Поляков / Globallookpress

Иностранцы, находящиеся в Москве, испытывают проблемы с получением QR-кода, необходимого для посещения заведений общественного питания столицы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Издание опросило нескольких сотрудников дипмиссий и иностранных посольств. Выяснилось, что сложности возникают в основном у тех, кто привился незарегистрированными в России препаратами или переболел коронавирусом, но не обращался в российские медицинские учреждения.

При этом, как пишет «Коммерсантъ», сотрудники армянского посольства, привившиеся «Спутником V», не могут посещать заведения общественного питания. Собеседник газеты уточнил, что информацию направили в МИД России, где заверили, что занимаются решением ситуации. В ведомстве добавили, что это комплексная проблема, затрагивающая не только иностранных дипломатов в Москве.

В публикации уточняется, что единственный шанс для иностранцев получить QR-код — сдавать ПЦР-тесты каждые три дня. Там также сказано, что трудности возникают и у россиян, сделавших прививку за рубежом. В департаменте здравоохранения Москвы пока не пояснили, как решить проблему.

С 28 июня в заведения общепита в Москве можно попасть только по QR-коду, подтверждающему, что человек сделал прививку от коронавируса, недавно переболел либо сдал ПЦР-тест, показавший отрицательный результат. До 12 июля можно посещать без таких кодов летние веранды кафе и проходить в помещение заведения, чтобы помыть руки. Власти Москвы допустили, что расширят систему проверки QR-кодов, в том числе на общественный транспорт и магазины.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Добро пожаловать, или Дипломатам код запрещен
В России назвали сроки тюремного заключения за использование поддельных QR-кодов
Описана схема подделки QR-кодов для прохода в рестораны Москвы
Власти допустили расширение системы QR-кодов в Москве