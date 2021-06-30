«Роскосмос» рассекретил переговоры погибшего полвека назад экипажа «Союза-11»

«Роскосмос» рассекретил переговоры погибших полвека назад членов экипажа космического корабля «Союз-11» Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева. Материалы приводятся на сайте госкорпорации.

Экипаж погиб 30 июня 1971 года при возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата.

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В опубликованных документах приводятся записи переговоров экипажа с измерительным пунктом перед запуском корабля. Из текста следует, что космонавты закрыли люки, доложили обстановку и сверили время. Специалисты измерительного пункта сообщили о состоянии здоровья экипажа. «У вас параметры отличные. И частота дыхания отличная. Пульс не превышает 76 у всех. Имейте ввиду это. Все это очень хорошо», — отметили в измерительном пункте.

Экипаж «Союза-11» должен был состыковаться с первой в мире орбитальной станцией «Салют-1», расконсервировать ее и провести ряд научных экспериментов. Космонавты успешно справились с задачей. Разгерметизация космического корабля произошла во время возвращения на Землю на высоте около 100 километров.