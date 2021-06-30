Четырехметровая акула-людоед напала на подводного охотника

Большая белая акула, также известная как акула-людоед, напала на мужчину, занимавшегося подводной охотой у берегов Австралии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в районе острова Снаг в 260 километрах от австралийского города Перт. Четырехметровая акула схватила 25-летнего Алекса Доддса (Alex Dodds) за ногу, однако его товарищ Брэди Пейно (Brodie Paino) сумел отогнать рыбу. «Она могла бы вернуться, если бы хотела, но, слава богу, уплыла, — говорит он. — Честно говоря, по-моему, я ее спугнул».

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Пейно вытащил Доддса на лодку и связался со спасателями. Чтобы перевязать поврежденную ногу, подводный охотник воспользовался полотенцем, а затем наложил жгут, сделанный из грузового пояса для дайвинга. После этого он пять километров вез раненого к берегу.

В больнице на 20-сантиметровую рану, оставленную на ноге Доддса зубами акулы, наложили больше 100 швов. Молодой человек продолжает лечиться, его состояние стабильно.

Большие белые акулы, также известные как акулы-людоеды, вырастают до пяти метров в длину и могут весить до двух тонн. Особи этого вида обитают в прибрежных зонах и считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В мае сообщалось, что в Австралии акула-людоед растерзала 59-летнего серфера. По словам его спутников, мужчина увидел приближающуюся акулу и успел предупредить их, прежде чем хищник атаковал.