Президент России Владимир Путин оценил возможность введения налога на скот. Соответствующий вопрос был задан ему во время прямой линии, трансляция которой ведется на YouTube. Глава государства подчеркнул, что подобные заявления — просто слухи.

«Налог на голову ввести для тех, кто распространяет такие слухи, нет никакого налога на скот, у нас его никто вводить не собирается», — сказал президент.

Глава государства также пообещал помочь обратившемуся к нему жителю Ингушетии, который занимается селекционным овцеводством. Аграрий столкнулся с тем, что не может арендовать землю для своих нужд, и Путин сообщил, что свяжется с руководством республики для разрешения ситуации.

Говоря о сельскохозяйственной продукции, президент также признал, что из-за недостаточного объема производства овощей и фруктов в России цены на них росли. При этом Путин подчеркнул, что продовольствие дорожает во всем мире, а российское правительство уже приняло ряд мер для решения проблемы.