Россиян с двойным гражданством сняли с рейса в Москву

Россиян с израильскими паспортами сняли с авиарейса из Тель-Авива в Москву. Об этом сообщает портал Tourdom со ссылкой на пользователя своего Telegram-чата, проживающего в Израиле.

Инцидент произошел утром 29 июня — восемь человек были сняты с самолета авиакомпании «Аэрофлот» в международном аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион и переданы полиции. Так, нарушителям с двойным гражданством грозят штрафы по 5 тысяч шекелей (около 112 тысяч рублей) за то, что они пытались без разрешения комиссии по исключительным случаям въехать в страну из списка государств повышенного риска заражения коронавирусом.

Случившееся получило распространение в СМИ Израиля и широкое обсуждение в соцсетях. Участники объясняют действия туристов с двойным гражданством желанием «обнять своих родителей, детей, престарелых бабушек и дедушек», а запрет израильских властей на выезд называют нарушением прав человека.

Комментаторы также сравнивают получение разрешения израильской комиссии по исключительным случаям на вылет в государства из «красного» списка с прохождением сложного квеста.

21 июня стало известно, что власти Израиля усилили контроль за туристами, прибывающими из-за границы, в свете распространения индийского штамма коронавируса. Так, перед посадкой в самолет вылетающие за рубеж путешественники будут обязаны дать расписку об отказе от посещения стран с высоким уровнем распространения инфекции. В список «запретных» государств вошли Россия, Аргентина, Индия, Южная Африка, Мексика и Бразилия.