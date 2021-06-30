Жительница Амурской области родила десятого ребенка

Жительница Амурской области Татьяна Василенко из Райчихинска родила десятого ребенка. Об этом сообщает AmurInfo.

Ребенок родился 24 июня. ЗАГС региона подарил родителям памятный знак «Рожденному в Приамурье», подарок для новорожденного в рамках проекта «С заботой о будущем» и поздравительный адрес.

« Дети это всегда счастье. А когда их десять – это счастье в десять раз больше», – отметили в учреждении.

В январе сообщалось, что жительница Брянской области Людмила Кириченко пожертвовала свое наследство, доставшееся после смерти отца, на покупку дома для многодетной семьи из села Софиевка. Женщина отдала матери-одиночке шестерых детей Марии Белокопытовой 200 тысяч рублей.

Белокопытова добавила к сумме областной маткапитал в 50 тысяч рублей и женщины смогли купить дом в селе Новые Бобовичи. В нем есть три спальни, кухня, зал, ванная комната и туалет. Перед переездом в доме сделали капитальный ремонт, провели воду и газовое отопление. До покупки нового жилья Белокопытова с детьми жила в маленьком доме без воды, она была вынуждена ходить на колонку.