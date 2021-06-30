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Москвич попытался оживить умершую жену водкой

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве мужчина пытался оживить умершую жену с помощью примочек из водки собственного приготовления. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

По информации издания, 28 июня 64-летний Александр (все имена изменены) позвонил сестре и сообщил, что его 57-летней гражданской жене Лике плохо — она упала, и изо рта пошла пена. Однако мужчина сообщил, что справится сам с лечением женщины. На следующий день сестра приехала, чтобы узнать о здоровье Лики, но мужчина не открыл дверь.

Сестра обратилась в полицию, позже в квартиру к Александру попытались попасть сотрудники МЧС, но он препятствовал и распылял дихлофос. Когда дверь удалось открыть, спасатели обнаружили труп женщины. Москвич объяснил, что делал водочные компрессы и готовил микстуры, чтобы женщина пришла в себя. При госпитализации мужчины он пытался забрать с собой тело жены. По словам сестры, он больше десяти лет страдает психическим расстройством. Лечение не проходил уже долгое время.

Причину смерти женщины пока не установили, по предварительной версии, у нее случился инфаркт.

Ранее сообщалось, что столичный врач-невролог у себя дома почувствовал недомогание, но медиков вызывать не стал, а подключил себя к аппарату ИВЛ, который был у него в распоряжении. Прибор не помог — мужчина скончался. Его тело обнаружил брат после того, как мужчина перестал выходить на связь.

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