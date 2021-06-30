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Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна

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Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала страну, в которой не зафиксировали ни одного случая заражения вирусом SARS-CoV-2, — ею оказалась Северная Корея. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ВОЗ, правительство КНДР не уведомляло их ни об одном серьезном инциденте. Информацию, которая была известна о заболеваемости в стране, предоставили СМИ.

«ВОЗ неизвестно ни об одном сообщении о серьезном инциденте, связанном с ослаблением противоэпидемических мер, кроме тех, которыми поделились СМИ. Согласно последней обновленной информации о COVID-19, предоставленной ВОЗ правительством (по состоянию на 24 июня), в КНДР до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19», — сообщили в пресс-службе организации.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна столкнулась с «большим кризисом», поскольку ему пришлось уволить партийных чиновников за пренебрежение своими обязанностями из-за неспособности принять меры по защите граждан от коронавируса. Он также признал, что страна страдает от «большого кризиса». По его мнению, официальные лица «пренебрегли выполнением важных решений», которые должны были обеспечить «безопасность государства и его граждан».

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