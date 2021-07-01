Путин рассказал о помощи братскому народу Белоруссии

Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления, упорных попыток раскачать ситуацию извне, рассказал президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в четверг, 1 июля.

Он также заявил о намерении Москвы развивать многоплановые отношения с Белоруссией. «Я вновь подчеркну: Белоруссия для нас не просто добрый сосед. Она прежде всего ближайший союзник», — сказал Путин на онлайн-форуме регионов двух стран.

Ранее в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, где договорились принять совместное участие в Форуме регионов двух стран 1 июля. Как сообщили с пресс-службе белорусского лидера, Путин и Лукашенко также обсудили открытие еще большего количества рейсов «Белавиа» в Россию. Также президенты в целом обсудили вопрос восстановления транспортного сообщения между странами.

Последняя встреча лидеров двух стран состоялась в Сочи 28 мая и продлилась несколько дней. Тогда президенты согласовали перечисление второй части транша в 500 миллионов долларов по госкредиту, который Москва предоставила Минску в 2020 году, а также обсудили авиаперевозки и партнерство в различных сферах.