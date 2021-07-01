Врач дал советы по питанию при отсутствии аппетита

Врач-диетолог Сергей Обложко дал советы по питанию летом и рассказал, стоит ли что-то есть при отсутствии аппетита. Его слова приводит радио Sputnik. Специалист отметил, что в летний сезон следует включить в рацион больше свежих фруктов, поскольку они богаты витаминами. Однако заменять ими прием пищи не нужно, можно использовать их в качестве десерта и есть по 100-200 граммов.

Эксперт отметил, что в жаркие дни можно есть кислые продукты, поскольку они рефлекторным образом снижают температуру тела. Также необходимо употреблять еду, которая позволит сохранить баланс микроэлементов, особенно когда с потом выходят многие полезные вещества. По словам диетолога, лучше всего с этой задачей справятся помидоры и морепродукты, последние богаты минералами, к тому же являются легким и некалорийным белком, который не создает чрезмерного чувства насыщения. Специалист посоветовал включить в рацион кальмары и креветки. Он также объяснил, следует ли есть, когда нет аппетита.

«Объедаться не надо, а легкие приемы пищи в течение дня рекомендуются, какая-то минимальная пищевая стимуляция должна быть. Когда мы съели хотя бы 200 граммов еды и выпили 150 граммов напитка, в организме запускается целый каскад реакций, связанных и с пищеварением, и с регуляцией пищевого поведения. Это позволит в том числе избежать вечернего зажора», — заключил Обложко.

Ранее врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов рассказал, что сонливость в дневное время оказалась признаком опасной патологии. По словам специалиста, сонливость днем и бессонница ночью могут указывать на проблемы с печенью. «Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость», — сказал он.