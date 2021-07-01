Ценности
 
Последние новости
Посла Чехии вызвали в МИД России
Сафронов отказался идти на сделку со следствием по делу о госизмене
Россия резко увеличила закупки пальмового масла
«Роскосмос» с Восточного запустил «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
В Армении назвали условие для мирного соглашения с Азербайджаном
Украинские депутаты отказались поддержать борьбу с олигархами
В Швеции впервые за 14 лет убили полицейского
В Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона» 
Пятеро российских подростков избили и «расстреляли» ребенка
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о флаге над Госдумой
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выбрали самую модную футбольную команду на Евро

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alberto Lingria / Reuters

Известный российский стилист Влад Лисовец выбрал самую модную футбольную сборную на чемпионате Европы. Своим мнением он поделился в интервью «Вечерней Москве».

Так, первое место в рейтинге наиболее стильных по внешнему виду команд эксперт присудил Италии. По его словам, форма спортсменов выглядит «сдержанно и очень брутально». «В этом есть и элегантность, и спортивность», — добавил Лисовец.

Второе место, по его мнению, занимает Франция. Стилист считает, что красные гольфы на темно-синем фоне выглядят привлекательно.

Наконец, специалист выделил форму украинской футбольной сборной. «Украина в виде бананов выглядит очень забавно. Конечно, это история не про стиль. Однако она смотрится ярко, обращает на себя внимание, а главное, запоминается», — подчеркнул он.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Финал пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В июне топ под формой украинского футболиста во время матча удивил болельщиков. Во время матча чемпионата Европы между командами Украины и Швеции 24-летний нападающий Артем Довбик забил гол и снял футболку. Выяснилось, что под ней у спортсмена находился короткий черный брас с логотипом STATSports — компании, которая занимается GPS-мониторингом и анализами различных показателей, таких как скорость передвижения и частота сердечных сокращений.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Сдержанно и очень брутально»: стилисты назвали самую модную команду Евро-2020
Топ под футболкой украинского футболиста во время матча удивил болельщиков
Влад Лисовец назвал не прижившийся в провинции московский тренд
Ценности
Ценности00:0211 апреля

«Я удивлен, что у меня столько денег»

Как Барак Обама зарабатывает на роскошную жизнь после ухода с поста президента США
21:1824 июня

Беременная Алеся Кафельникова снялась обнаженной и восхитила фанатов

20:0924 июня

Опубликовано фото беременной Алеси Кафельниковой

19:4224 июня

Мужчина угнал яхту за десятки миллионов рублей ради развлечения

Ценности00:01 9 апреля
OnlyFans-модель Мари Новосад

«Я несу в этот мир наслаждение»

Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
19:0924 июня

Мужчины сходили на работу в одежде отцов 50-летней давности и поделились опытом

18:3524 июня

Девушка бросила работу в офисе и разбогатела за сутки

17:4424 июня

Сметана на коже после солнечных ожогов оказалась опасной для здоровья

Ценности00:0130 марта
Леди Гага

Единое целое

Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
17:0224 июня

Муж с женой ограбили банк на 8,8 миллиона рублей и пошли по магазинам

15:0424 июня

Фото Брук Шилдс в бикини увеличило цену акций бренда на сотни миллионов долларов

14:1324 июня

Принца Чарльза развеселили подарком с намеком на его старость

Россия
Что изменится в жизни россиян с 1 июля:
тарифы ЖКХ, стоимость сигарет и новые пособия
«Страны сговорились? Это же чушь»
Пандемия, заговор, Украина и рост цен: главные цитаты из прямой линии Путина
«Вам должно быть интересно».
О том, как московский транспорт становится не только комфортным и качественным, но и модным
По расписанию
Чем сегодня знаменито Московское метро
Все материалы
Мир
В МВД Германии не подтвердили кибератаку со стороны России
Немецкие СМИ обвинили российских хакеров в атаке на Германию
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
Во Франции спрогнозировали четвертую волну коронавируса
«Они ели даже детей»
Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
Ким Чен Ын признал существование «большого кризиса» в Северной Корее
«Миропорядок надо менять»
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину
Все материалы
Бывший СССР
Эксперт оценил возможность интеграции Турции и Азербайджана
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
На Украине заявили о потере «морального превосходства»
Токсичный вопрос.
Почему заводы Армении загрязняют трансграничные с Азербайджаном реки
Назван способ сохранить важную роль России в Закавказье
«Белоруссию толкают в объятия России»
Западные санкции сильно ударят по Белоруссии. Кто будет спасать страну и ее лидера?
Украинские депутаты поддержали легализацию марихуаны
Все материалы
Экономика
Выставленные из России мигранты устремились в Европу
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
«Оренбургнефть» проконтролирует парниковые газы с помощью БПЛА
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Названы сферы с самым большим ростом зарплат в России
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
«Билайн» занял второе место по скорости мобильного интернета
Все материалы
Силовые структуры
«Он вытер нож об меня и ушел»
Россиянка умоляла полицейских спасти ее от жестокой расправы. Почему ей никто не помог?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Придешь на суд — будет плохо»
Как запугивают и подкупают присяжных в России
Тенго ПотийскийВор — это не приговор.
Российский суд впервые оправдал вора в законе. Как уголовник вышел на свободу под честное слово?
Все материалы
Наука и техника
В США похвалили инновационную российскую «Арену-М»
В России предрекли «перманентное присутствие» на Украине ВВС НАТО
Названа опасность зарядки смартфона на 100 процентов
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)«Они были обречены»
50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
«Орск» и «Саратов» защитили Крым
Microsoft представила Windows 11:
новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Все материалы
Спорт
Избитый на матче Евро c участием Украины российский фанат описал случившееся
Миша Тейт«Я чувствую, что хочу драться»
Самая сексуальная девушка-боец UFC возвращается в октагон. Что ждет ее соперниц?
Посольство России в Великобритании обратилось в полицию после избиения фаната
«Это главное испытание в карьере»
Русский Драго проиграл равному по силе тяжеловесу UFC. Почему он потерпел неудачу?
Реакция российских фанатов на победный гол Украины шведам попала на видео
В Госдуме раскритиковали решение РФС относительно Черчесова
Александр Мостовой«Спустили нас с небес на землю»
Александр Мостовой — о разгроме России на Евро, претензиях к Дзюбе и уходе Черчесова
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Доктор Мясников предложил запретить слова «иммунитет» и «антитела»
«Гангстер и алкоголик»
 
Путин подписал закон «о приземлении» IT-гигантов в России
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
В России предложили замедлить TikTok
«Что я сделал со своей жизнью?»
Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
Все материалы
Ценности
Дочь Мадонны прошлась по улице в трусах и кожаном кроп-топе и была обругана
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Невеста купила подержанное платье и обнаружила в нем тайное послание
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Европейцы построили самую большую яхту в мире и оценили ее в 43 миллиарда рублей
Штаны Риты Дакоты на фестивале «Жара» вызвали возмущение у фанатов
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Все материалы
Путешествия
Россиянам разъяснили правила въезда в Абхазию через Сочи
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Российская авиакомпания отказалась летать над Белоруссией
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
Туристы массово устремились в Ялту после наводнения
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Российские авиакомпании стали чаще опаздывать
Все материалы
Из жизни
Маленький храбрый краб дал отпор львиному прайду и попал на видео
Врач назвал способы улучшить сон и просыпаться отдохнувшим
Акула выскочила из воды и откусила ногу мужчине на парашюте
Cпасшиеся из рабства мать и сын встретились через 31 год разлуки
«Это тебе не туризм»
История россиянки, переехавшей в Португалию без знания языка и открывшей свой бизнес
Все материалы
Российский Volkswagen Tiguan получил новую версию
Царь, просто царь: каким запомнился Toyota Land Cruiser 200
Мы собрали лучшие материалы «Мотора» о культовом внедорожнике
Стала известна стоимость Toyota Land Cruiser 300 в России
Турбомотор и вариатор: тестируем самый дорогой Renault Duster
Бесступенчатая трансмиссия и турбонаддув? Почему бы и нет!
У нового Geely Atlas Pro появится доступная версия в России
Как правильно обращаться с лебедкой
И на что Defender способен на бездорожье — со штатной лебедкой или без неё
Представлен самый быстрый Porsche Cayenne
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
В Нижегородской области спасли осиротевших лосят
В Приморье захотели построить новый зоопарк
В Сочи для туристов открыли древний Византийский храм
В России появится Летняя школа национальных театров
Россиянин купил чай и выиграл два миллиона рублей
В Башкирии появились «ветеринарные поезда»
В России пройдет гонка спортивных грузовиков
Все материалы