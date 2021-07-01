В России выбрали самую модную футбольную команду на Евро

Известный российский стилист Влад Лисовец выбрал самую модную футбольную сборную на чемпионате Европы. Своим мнением он поделился в интервью «Вечерней Москве».

Так, первое место в рейтинге наиболее стильных по внешнему виду команд эксперт присудил Италии. По его словам, форма спортсменов выглядит «сдержанно и очень брутально». «В этом есть и элегантность, и спортивность», — добавил Лисовец.

Второе место, по его мнению, занимает Франция. Стилист считает, что красные гольфы на темно-синем фоне выглядят привлекательно.

Наконец, специалист выделил форму украинской футбольной сборной. «Украина в виде бананов выглядит очень забавно. Конечно, это история не про стиль. Однако она смотрится ярко, обращает на себя внимание, а главное, запоминается», — подчеркнул он.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Финал пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В июне топ под формой украинского футболиста во время матча удивил болельщиков. Во время матча чемпионата Европы между командами Украины и Швеции 24-летний нападающий Артем Довбик забил гол и снял футболку. Выяснилось, что под ней у спортсмена находился короткий черный брас с логотипом STATSports — компании, которая занимается GPS-мониторингом и анализами различных показателей, таких как скорость передвижения и частота сердечных сокращений.