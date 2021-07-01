ФСО прокомментировала информацию о проблемах с получением сотрудниками QR-кодов

Федеральная служба охраны (ФСО) прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о проблемах своих сотрудников, связанных с получением QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. В центре по связям с общественностью ведомства заявили «Интерфаксу», что не располагают такими сведениями.

Там указали, что решение вопросов, касающихся новой коронавирусной инфекции, находится в ведении оперативного штаба ФСО. Он был создан в 2020 году.

О проблемах сотрудников спецслужбы с получением QR-кода не слышал и руководитель центра по связям с общественностью ФСО Денис Симонов.

Ранее 1 июля стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ФСО столкнулись с трудностями в связи с тем, что не все ведомственные клиники передают информацию в Единую медицинскую информационную автоматическую систему (ЕМИАС). QR-коды не могут получить сотрудники центрального аппарата ФСБ, так как их данные не вносят в регистр ЕМИАС. Они обращаются в обычные поликлиники по месту жительства.

В департамент здравоохранения Москвы поступило несколько обращений от силовых ведомств в связи с возникновением проблем.

МЧС выдало своим сотрудникам временные страховые полисы, чтобы они смогли вакцинироваться в поликлиниках по месту жительства и получить QR-коды в обычном порядке.

Новые ограничения по COVID-19 начали действовать в Москве с понедельника, 28 июня. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Теперь вход в рестораны возможен только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса. Горожане могут получить его после прививки на сайте госуслуг, при этом бумажные справки принимать не будут.