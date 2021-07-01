Сотрудники ФСБ и ФСО столкнулись с проблемами в получении QR-кодов для кафе

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы охраны (ФСО) столкнулись с проблемами при получением QR-кодов для кафе и ресторанов. Об этом сообщает РБК.

Трудности связаны с тем, что не все ведомственные клиники передают информацию в Единую медицинскую информационную автоматическую систему (ЕМИАС). QR-коды не могут получить сотрудники центрального аппарата ФСБ, так как их данные не вносят в регистр ЕМИАС. Они обращаются в обычные поликлиники по месту жительства.

Схожая ситуация сложилась и в нескольких подразделениях ФСО. Там создан оперштаб, занимающийся вопросами организации единой базы привившихся сотрудников, поскольку многие военнослужащие вакцинировались не по месту службы.

В департамент здравоохранения Москвы поступило несколько обращений от силовых ведомств в связи с возникновением проблем.

МЧС выдало своим сотрудникам временные страховые полисы, чтобы они смогли вакцинироваться в поликлиниках по месту жительства и получить QR-коды в обычном порядке.

Новые ограничения по COVID-19 начали действовать в Москве с понедельника, 28 июня. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Теперь вход в рестораны возможен только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса. Горожане могут получить его после прививки на сайте госуслуг, при этом бумажные справки принимать не будут.