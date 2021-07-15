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Военные столкнулись с проблемами в получении QR-кодов о вакцинации

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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
РБК: военные не могут получить QR-коды из-за ограничений на передачу персональных данных

Военнослужащие Министерства обороны столкнулись с проблемами в получении QR-кодов, необходимых для посещения кафе и ресторанов в некоторых регионах России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству.

Собеседники издания подчеркнули, что сложности с QR-кодами касаются лишь военных, гражданские служащие Минобороны с такой проблемой не сталкивались. «Затруднения связаны с вопросом передачи персональных данных ведомствам, которые отвечают за генерацию кодов. Минобороны не может передавать данные сотрудников подразделений, работа которых сопряжена с режимом секретности. Соответственно, военные не могут получить QR-коды», — рассказал один из источников.

Сейчас профильные ведомства обсуждают, как решить проблему. Один из вариантов — приравнивание статуса военнослужащего к наличию QR-кода, так как большая часть состава вооруженных сил прошла вакцинацию.

Ранее сообщалось, что QR-коды не могут также получить сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы охраны (ФСО). Сложности объясняются тем, что не все ведомственные клиники передают информацию в Единую медицинскую информационную автоматическую систему (ЕМИАС). В центре по связям с общественностью ФСО, комментируя эти данные, заявили, что не располагают подобными сведениями.

Предыстория: Сотрудники ФСБ и ФСО столкнулись с проблемами в получении QR-кодов для кафе
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