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В Чечне мальчик запустил гранату со словами «Ахмат — сила!» и попал на видео

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В Чечне мальчик запустил гранату из ручного противотанкового гранатомета со словами «Ахмат — сила! Аллаху акбар!» и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал MDK.

На кадрах видно, что маленький мальчик в форме, похожей на одежду сотрудников Росгвардии, выпускает гранату в сторону гор. Затем на записи появляется сам взрыв гранаты и мальчик, кричащий «Ахмат — сила! Аллаху акбар!».

Как пишет «Кавказ.Реалии» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), ролик опубликовал сын Шаа Турлаева, советника главы Чечни Рамзана Кадырова, позднее он был удален.

Издание обратило внимание, что на груди ребенка была нашивка «Межидов». По его данным, человек с такой фамилией есть в отдельной бригаде оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Росгвардии, это Хусейн Межидов, командир 249-го отдельного специального моторизированного батальона «Юг» ордена Жукова.

Позднее такое же видео опубликовал Межидов-старший в такой же форме, что и на мальчике, действие происходило на территории войскового стрельбища «Юга». Как пишет «Кавказ Реалии», он заявил, что «провел тактическую стрельбу из табельного оружия подразделения, произвел контролируемый подрыв минометных снарядов».

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