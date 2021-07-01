Киркоров обжаловал запрет литовского суда на въезд в страну

Российский поп-певец Филипп Киркоров обжаловал решение Вильнюсского окружного административного суда о пятилетнем запрете на въезд в Литву для артиста. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на адвоката исполнителя Александра Добровинского.

«Ни я, ни Филипп Киркоров не намерены останавливаться и продолжим отстаивать свое право нести людям искусство и культуру независимо от места рождения, проживания или взглядов. Мы подали в Вильнюсский суд апелляционную жалобу на вынесенное решение о запрете артисту Киркорову выступать в стране», — заявил законный представитель певца.

Он также отметил, что Литва должна последовать примеру других стран Европы, которые «не приемлют ущемления прав человека из-за неприязни к прошлому своей же страны». Известно, что апелляция уже поступила в Вильнюсский суд.

19 января этого года Киркоров был внесен в черный список в Литве миграционной службой страны. МИД республики обосновал данный запрос тем, что артист во время посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».