Названа опасность возобновления китайского туризма в России

После окончания пандемии коронавируса индивидуальный туризм в мире начнет активно развиваться, что станет проблемой для туристической отрасли. Об этом заявил чиновник Китайской ассоциации туристического сервиса (CATS) Цзинь Чжан Линь, его слова приводятся на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Цзинь отметил, что для китайцев, планирующих отпуск в России, частные поездки представляют большую опасность, чем групповые, так как путешествие в группе гарантирует путешественникам поддержку туристической компании.

«Кроме того, группу сопровождает турлидер, который помогает решать все проблемы, связанные с безопасностью, медицинской помощью и прочие», — отметил китайский чиновник, а также подчеркнул, что возобновление российско-китайского туризма начнется именно с групповых программ путешествий.

Также Цзинь заявил, что туристический обмен в будущем будет осуществляться по принципу «одного пузыря», согласно двусторонним соглашениям. Специалист добавил, что успех в восстановлении международного туризма будет зависеть от признания эффективности вакцин между государствами и контроля за пандемией.

Ранее в апреле стало известно, что Китай запретил туристические поездки в Турцию, заодно отменив рейсы авиакомпании Turkish Airlines на свою территорию.