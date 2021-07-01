На Байкале назвали сроки благоустройства сакрального мыса

На популярном у туристов острове озера Байкал Ольхон проводят благоустройство мыса Бурхан и прилегающих территорий. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно проекту «Три души Ольхона», планируется проложить дорожки, смотровые площадки, восстановить биоразнообразие и установить знаки навигации.

В настоящий момент уже установлены пять информационных стендов, а также готова смотровая площадка. Все работы планируется завершить 15 июля.

Проект обустройства победил во всероссийском открытом конкурсе «Мыс Бурхан» в 2017 году. На его реализацию в этом году направят свыше миллиона рублей из благотворительного фонда «Подари планете жизнь».

Мыс Бурхан расположен на территории поселка Хужир. Он является одним из главных сакральных мест Байкала — согласно бурятским легендам, именно на Шаман-скале, расположенной на мысе, обитает дух озера.