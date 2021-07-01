Акула выскочила из воды и откусила ногу мужчине на парашюте

В иорданском городе Акаба акула напала на мужчину, который занимался парасейлингом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда 37-летний парасейлер парил над морем на парашюте, привязанном к лодке. Неожиданно из воды выскочила акула и укусила его за ногу.

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В результате нападения мужчина потерял часть правой стопы. Кроме того, он получил несколько переломов, у него повреждены несколько сухожилий и мышц.

Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали. Его состояние стабильно.

Мохаммад Катауне (Mohammad Qatawneh) из Акабского международного центра дайвинга заявил, что акулы крайне редко нападают на людей в заливе Акабы. «Я занимался дайвингом 20 лет и впервые услышал о нападении акулы, — утверждает он. — Тут много видов акул. Есть рифовые акулы, гитарные скаты и другие виды, но ни одного опасного».

В 2020 году сообщалось, что украинская семья пострадала от нападения акулы во время отдыха в Египте. Хищник атаковал отдыхающих, когда они плавали в море с масками и трубками в сопровождении гида. В результате нападения 12-летний мальчик получил серьезную травму и позже лишился руки.