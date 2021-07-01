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Минздрав ответил на вопрос о вакцинации для плановой госпитализации

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Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Пройти плановую госпитализацию в медицинских учреждениях смогут не только вакцинированные от коронавируса граждане. Так в Минздраве ответили на запрос РБК, комментируя проект приказа с предложением учитывать наличие прививки.

«Речи о том, что приниматься на госпитализацию и санаторно-курортное лечение на федеральном уровне будут только граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19, не идет», — заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, проект приказа предполагает предоставление пациентом сведений о вакцинации лишь при их наличии. Он добавил, что документ проходит общественное обсуждение.

Кузнецов также пояснил, что вакцинация поможет в профилактике заболеваемости внутри медучреждений и позволит избежать риска осложнений в послеоперационный период.

Как пишет РБК, о предложении учитывать вакцинацию при плановой госпитализации стало известно 29 июня — Минздрав опубликовал соответствующий проект приказа. В документе предлагалось «при наличии» предоставлять данные о вакцинации от COVID-19 для «создания комфортных условий для пациентов, которым проведена вакцинация». Там не уточнялось, будет ли плановая госпитализация доступна для пациентов без прививки.

Ранее власти Москвы сообщили, что плановая госпитализация в столице будет осуществляться только для пациентов с прививкой от коронавируса. Исключение составляют граждане с онкологией, раком крови и противопоказаниями к вакцинации. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, данные меры являются вынужденными. Она подчеркнула, что такое решение временное и никак не отразится на защите здоровья горожан.

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