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В Совфеде объяснили ограничения при плановой госпитализации в Москве

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Новые правила плановой госпитализации, в связи с которыми помощь будет оказываться только пациентам с прививкой от коронавируса, являются вынужденными, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее на сайте Департамента здравоохранения Москвы появилась информация о том, что в столице плановая госпитализация будет осуществляться только для пациентов с прививкой от коронавируса. Исключение составляют люди с онкологией и с заболеваниями крови. Также будут госпитализированы те, у кого имеются противопоказания к вакцинации.

«Роспотребнадзор и главы регионов вынуждены иногда принимать определенные дополнительные меры временного характера в интересах граждан, поверьте, не в интересах кого-то», — объяснила Матвиенко. Также она добавила, что эта мера будет временной и никак не скажется на вопросах защиты здоровья жителей города.

Что касается неотложной медицинской помощи, спикер Совфеда отметила, что оказываться она будет всем без ограничений.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали суточный рекорд смертей от коронавируса — 86, что является максимальным показателем с января, когда было зарегистрировано 84 смерти. За все время пандемии в столице от коронавируса умерли 21 598 человек.

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