В Великобритании выставлен на продажу 700-летний ресторан

В деревне Северного Уэльса выставили на продажу ресторан Y Gegin Fawr, который проработал на одном и том же месте более 700 лет и стал одним из старейших в Великобритании. Исторический общепит принимал паломников, которые в Средневековье отправлялись к могиле короля Артура, пишет Daily Mail.

Прибрежное кафе Y Gegin Fawr продают за 110 тысяч фунтов стерлингов (152 тысячи долларов или около 11 миллионов рублей). Здание появилось в 1300-х годах, в XVII веке его перестроили, с тех пор кафе в неизменном виде принимало посетителей приморского города Пулхели в валлийском округе Гуинет. В начале своей истории ресторан был местом отдыха уставших паломников, отправлявшихся на остров Бардси, где умер король Артур и похоронены 20 тысяч святых.

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В интерьере исторического пляжного кафе Y Gegin Fawr сохранились традиционные балки из темного дерева, побеленные стены, есть оригинальный большой камин. Как поясняет агент по недвижимости компании Williams и Goodwin Мелфин Уильямс, новый хозяин получит перспективный бизнес в очень популярном месте.

«На наш взгляд, кафе в этой популярной деревне еще имеет перспективу стать процветающим бизнесом, несмотря на то что посещаемость общепита сократилась из-за ограничений 2021 года. Помещение оснащено всем необходимым и расположено в нескольких метрах от набережной. На двух этажах есть чайные и зоны для отдыха на открытом воздухе», — поясняет риелтор.

Причина продажи легендарного ресторана не уточняется. Возможно, на его работу повлияла пандемия. Из-за коронавируса сфера общепита Великобритании испытывает большие трудности, сталкиваясь с дефицитом рабочей силы и сократившимся потоком туристов. Гендиректор ассоциации сферы развлечений, гостиничного и ресторанного бизнеса в Великобритании Майкл Килл в начале июня заявлял, что даже открывшиеся в 2021 году после длительного локдауна рестораны, пабы и кафе не в состоянии работать в прежних масштабах.

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