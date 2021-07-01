Под Новосибирском нашли «химические Мальдивы»

В Новосибирской области на реке Бердь нашли огромное маслянистое пятно. Фото и видео, на которых водная гладь окрашена в подозрительный зеленый цвет, выложил на своей странице в Facebook общественник Алексей Носов.

Мужчина показал в социальной сети материалы от жителей села Морозово в Искитимском районе. По рассказам местных жителей, которые приводит общественник, пленка из непонятной жижи растянулась по Берди на несколько километров. Под постом появились комментарии, что теперь река напоминает «химические Мальдивы».

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«Экологическая катастрофа?! Мы с местными жителями срочно связались с Минприроды и Росприроднадзором Новосибирской области, отобрали пробы этой дряни, которые в ближайшее время отдадим в лабораторию на экспертизу. Выясним химический состав и найдем виновника», — рассказал Носов.

На многочисленные публикации в региональных СМИ власти ответили предположением, что яркое пятно на реке может быть связано с цветением водорослей.

Загрязнение рек считается экологическим бедствием, так как в результате страдают не только люди, а целые экосистемы. В мае 2020 года в Норильске Красноярского края произошла авария на ТЭЦ-3, в результате которой 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.