Минэкономразвития изменит прогноз роста ВВП на 2021 год

Минэкономразвития изменит свой прогноз роста ВВП России на 2021 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.

Министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, рассказал, что прогноз будет повышен с 2,9 процента.

Отмечается, что многие ведомства и эксперты прогнозируют более высокие темпы роста российской экономики в 2021 году. По оценке Центрального банка, они составят 3-4 процента.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch поверило в российскую экономику и также повысило прогноз роста ВВП с 3,3 до 3,7 процента на 2021 год. Это произошло из-за увеличения добычи нефти и восстановления потребления в стране, отметили западные специалисты.