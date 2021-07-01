Причастного к ликвидации Сулеймани офицера США нашли мертвым

Офицера военно-воздушных сил (ВВС) США Джеймса Уиллиса (James C. Willis) нашли мертвым на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает Air Force Times.

По данным Telegram-канала WarGonzo, спецслужбы Ирана включили Уиллиса в список лиц, причастных к убийству генерала Касема Сулеймани, главы элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Отмечается, что смерть 55-летнего подполковника ВВС не связана с боевыми действиями. На данный момент обстоятельства смерти устанавливаются. Уиллис командовал эскадрильей ВВС «Красная лошадь». Он находился в Катаре для поддержки военной операции американской армии.

Командир погибшего офицера Клиффорд Теони (Clifford Theony) заявил, что сослуживцы подполковника использовали все ресурсы, чтобы помочь его семье, друзьям и подразделению. «Он был ценным членом нашей команды, и нам будет его очень не хватать», — подчеркнул офицер.

В январе нынешний командир «Аль-Кудс», бригадный генерал Исмаил Каани пообещал отомстить всем причастным к убийству Сулеймани. «Вы не сможете больше расслабиться даже у себя дома, и не маловероятно, что отмщение застанет вас именно там», — пригрозил он.

Сулеймани погиб в иракском Багдаде 3 января 2020 года при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани».