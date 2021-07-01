Мир
 
Последние новости
В России начнут бороться с ростом цен по-новому
Собянин объявил о начале повторной вакцинации от коронавируса
Зеленский назвал условие для хождения гривен в Москве
Задержан избивший и изнасиловавший девушку в подъезде жилого дома россиянин
В центре Москвы заметили полицейского с зажатой между ног головой задержанного 
18-летняя российская фигуристка снялась в откровенной фотосессии
Фанаты обругали Бузову за новое фото в оголяющих ягодицы шортах
Бабушка-бодибилдерша удивила телеведущих и зрителей
Россиянам предсказали сильнейшую за десять лет засуху в июле
Новости партнеров
Прослушать новость

Причастного к ликвидации Сулеймани офицера США нашли мертвым

Перейти в «Мою Ленту»
James C. Willis
James C. Willis
Фото: New Mexico Air National Guard

Офицера военно-воздушных сил (ВВС) США Джеймса Уиллиса (James C. Willis) нашли мертвым на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает Air Force Times.

По данным Telegram-канала WarGonzo, спецслужбы Ирана включили Уиллиса в список лиц, причастных к убийству генерала Касема Сулеймани, главы элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Отмечается, что смерть 55-летнего подполковника ВВС не связана с боевыми действиями. На данный момент обстоятельства смерти устанавливаются. Уиллис командовал эскадрильей ВВС «Красная лошадь». Он находился в Катаре для поддержки военной операции американской армии.

Командир погибшего офицера Клиффорд Теони (Clifford Theony) заявил, что сослуживцы подполковника использовали все ресурсы, чтобы помочь его семье, друзьям и подразделению. «Он был ценным членом нашей команды, и нам будет его очень не хватать», — подчеркнул офицер.

В январе нынешний командир «Аль-Кудс», бригадный генерал Исмаил Каани пообещал отомстить всем причастным к убийству Сулеймани. «Вы не сможете больше расслабиться даже у себя дома, и не маловероятно, что отмщение застанет вас именно там», — пригрозил он.

Сулеймани погиб в иракском Багдаде 3 января 2020 года при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Air Force Red Horse squadron commander dies in noncombat incident in Qatar
Появились подробности ликвидации Сулеймани
В США неизвестные пригрозили влететь в здание Конгресса
США укрепили военную базу в Ираке в преддверии годовщины убийства Сулеймани