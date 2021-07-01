Женщина отказалась ехать в отпуск с приемными детьми и была обругана в сети

Женщина отказалась брать приемных сыновей в поездку в Диснейленд и была обругана в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Британская туристка опубликовала свою историю на тематическом форуме для матерей — по ее словам, она планировала семейный отпуск вместе с мужем и двухлетней дочкой в Париже. Однако детей своего партнера от предыдущего брака решила оставить дома, назвав их грубыми и избалованными.

Также женщина добавила, что она сама оплачивает путешествие и лишние два человека — это слишком большие для нее траты.

Ее публикация вызвала шквал недовольства среди пользователей сети. Женщину обвинили в желании проучить детей и посоветовали побольше зарабатывать.

«Ты просто не любишь этих мальчиков, вот и не хочешь брать их с собой», «Как можно встречаться с мужчиной, если вы ненавидите его детей», «Сначала научись зарабатывать деньги, а потом езжай в дорогостоящие путешествия», — комментировали юзеры.

Другие встали на сторону женщины и назвали ее действия оправданными. «Вы не обязаны брать их с собой везде, куда бы вы ни пошли», «Это нормально — хотеть расслабиться только в компании близких», — писали они.

Ранее в июне пассажирка самолета сняла на видео негигиеничный поступок своего попутчика — сидящий за ней мужчина просунул свои ноги в пространство между креслом и иллюминатором. Поведение туриста вызвало возмущение среди пользователей сети — ему посоветовали сходить на лекции по этикету.