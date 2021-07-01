Женщина показала страшные последствия загара без защиты

Женщина позагорала на солнце и показала страшные последствия. Соответствующий ролик появился на YouTube.

Героиня видео, чье имя не указано, продемонстрировала свое тело после долгого пребывания на солнце. На размещенных кадрах видно, что ее спина покраснела, а на коже появились большие волдыри, наполненные жидкостью. «Результат принятия солнечных ванн без применения солнцезащитного крема», — подписала она ролик, набравший девять тысяч просмотров.

Пользователи сети испугались за здоровье женщины. «Это похоже на отравление солнечным светом. Жидкость в этих волдырях имеет заживляющие свойства, ни в коем случае не прокалывай их», «Вы могли пострадать от шока из-за потери плазмы», «Вы хотите рак кожи? Не понимаю, вы что, глупая? Знаете, есть такая замечательная смесь под названием “солнцезащитный крем”, попробуйте как-нибудь на досуге», «Думаю, ей больно», — высказывались они.

Ранее женщина позеленела от неудачного автозагара и сравнила себя со Шреком. Блогерша Саския (Saskia) выложила в сеть видео, на котором она показала последствия нанесения средства для загара с истекшим сроком годности. На размещенных кадрах видно, что ее кожа позеленела и покрылась пятнами. По словам женщины, просроченным автозагаром необходимо было воспользоваться до января 2020 года.