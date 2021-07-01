Джеймс Кэмерон придумал «Терминатора 2» после экстази и песни Стинга

Американский режиссер Джеймс Кэмерон придумал фильм «Терминатор 2: Судный день» после употребления экстази и прослушивания песни британского музыканта Стинга. Об этом он рассказал изданию The Ringer.

Кинематографист признался, что задумался о песне Russians, когда находился в состоянии наркотического опьянения. Он услышал строки «Я надеюсь, что русские тоже любят своих детей» и осознал, что «идея ядерной войны прямо противоположна самой жизни». Так у Кэмерона родилась идея создать Джона Коннора — одного из главных персонажей фильмов о киборге-терминаторе, лидера сопротивления в битве между людьми и машинами.

Франшиза «Терминатор» повествует о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет» и остатков порабощенного ею человечества. Первую часть Кэмерон снял в 1984 году. Пятый фильм серии, картина «Терминатор: Генезис» Алана Тэйлора, вышла на экраны летом 2015-го и была неоднозначно принята прессой и зрителями. Шестая часть «Терминатор: Темные судьбы» была выпущена в 2019-м и обернулась кассовым провалом.