Джеймс Кэмерон закончил съемки «Аватара 2»

Съемки фильма «Аватар 2» завершены. Об этом рассказал режиссер картины Джеймс Кэмерон, передает Cinema Blend.

«Мы на 100 процентов завершили съемки второй части и где-то на 95 процентов закончили "Аватар 3"», — сказал он. Режиссер пожаловался, что из-за пандемии коронавируса съемки пришлось прервать, из-за чего премьеру «Аватара 2» перенесли на год. По предварительным данным, она состоится 16 декабря 2022 года.

«Аватар» вышел в прокат в 2009 году. При бюджете в 237 миллионов долларов лента заработала в мировом прокате более 2,7 миллиарда долларов и десять лет удерживала лидерство по сборам, уступив в 2019-м фильму «Мстители: Финал».

Далее могут быть спойлеры.

Ранее Кэмерон раскрыл детали второй и третьей частей «Аватара». Кинематографист рассказал, что в сиквеле главные герои Джейк и Нейтири по-прежнему вместе, у них будет восьмилетняя дочь. По его словам, одной из ключевых сцен в новой картине станет эпизод ссоры между родителями, показанный с точки зрения ребенка. Отмечается, что это станет частью «эмоциональных американских горок», с которыми столкнется Джейк в продолжении франшизы.