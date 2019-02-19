Кэмерон пообещал «эмоциональные американские горки» в продолжении «Аватара»

Американский режиссер Джеймс Кэмерон раскрыл детали второй и третьей частей фильма «Аватар». Об этом сообщает журнал Empire.

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Кинематографист рассказал, что в сиквеле главные герои Джейк и Нейтири по-прежнему вместе, у них будет восьмилетняя дочь. По его словам, одной их ключевых сцен в новой картине станет эпизод ссоры между родителями, показанный с точки зрения ребенка. Отмечается, что это станет частью «эмоциональных американских горок», с которыми столкнется Джейк в продолжении франшизы.

Режиссер также сказал, что работа над игровыми сценами начнется в скором времени. Он считает, что на их проработку уйдет около пяти месяцев.

В беседе с журналистом Кэмерон признался, что Сэм Уортингтон был не единственным кандидатом на роль Джейка. Сыграть его могли Крис Эванс и Ченнинг Татум. Кинематографист пояснил, что в конечном итоге его привлекла интересная энергетика Уортингтона, а также то, как он прочитал финальную речь. «Я бы пошел за ним в бой, а за другими ребятами — нет», — добавил он.

В апреле 2018 года Кэмерон рассказал, что релиз «Аватара 2» запланирован на декабрь 2020-го, а «Аватара 3» — на декабрь 2021 года. Он пояснил, что франшиза должна получиться семейной сагой, представляющей несколько поколений героев.

«Аватар» вышел в прокат в 2009 году. При бюджете в 237 миллионов долларов лента заработала в мировом прокате более 2,7 миллиарда долларов. Фильм остается самым кассовым в истории кино.

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