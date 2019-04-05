Вин Дизель намекнул на появление в сиквеле «Аватара»

Американский актер Вин Дизель намекнул, что может сыграть одну из ролей в продолжении фильма «Аватар». Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист выложил видео с режиссером Джеймсом Кэмероном, который говорит, что они находятся на секретной площадке «Аватара 2». Кинематографист в шутку заявил, что Дизелю стоит стереть воспоминания при помощи специального девайса из картины «Люди в черном», чтобы тот не разболтал, что происходит на съемках. Затем режиссер погрозился стереть память зрителям ролика.

Instagram / vindiesel

Сам актер в видео признался, что в Голливуде есть лишь один человек, с которым он всегда мечтал поработать, и, повернувшись к режиссеру, спросил: «Где же этот парень?»

Далее могут быть спойлеры.

В феврале режиссер раскрыл детали сиквела киноленты. Он рассказал, что главные герои Джейк и Нейтири по-прежнему вместе, у них будет восьмилетняя дочь. По его словам, одной из ключевых сцен в новой картине станет эпизод ссоры между родителями, показанный с точки зрения ребенка.

Релиз «Аватара 2» запланирован на декабрь 2020, а «Аватара 3» — на декабрь 2021 года.

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