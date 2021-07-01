Зеленскому припомнили высказывание о едином народе с русскими

Президенту Украины Владимиру Зеленскому припомнили высказывание о том, что украинцы и русские являются одним народом. Он делал такие заявления несколько лет назад, пишет «Страна.ua».

В апреле 2014 года Зеленский со студией «Квартал 95» был на гастролях в Донецке и дал интервью местной «Муниципальной газете».

«Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Проблемы правительства России и его отношения, в силу различных обстоятельств, к правительству Украины вылились на нас с вами. И наша "квартальская" позиция — не за правительство Украины, а за украинский народ. И не против русского народа, а против российского правительства», — заявил тогда будущий президент.

30 июня президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Украина не является недружественной России страной, а украинцы и русские — один народ.

Зеленский позже сказал, хотя две страны и объединяет общая часть истории и соседство, «мы точно не один народ». «Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развевался бы желто-голубой флаг», — отметил он.