Зеленский назвал условие для хождения гривен в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский вопреки словам президента России Владимира Путина вновь заявил, что русские и украинцы не являются одним народом, но указал на объединяющие их вещи. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

По словам политика, хотя две страны и объединяет общая часть истории, в том числе победа над фашизмом и национальные трагедии, а также память, соседство и родственники, «мы точно не один народ». «Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг», — сказал Зеленский.

30 июня Путин во время прямой линии заявил, что не считает Украину недружественной страной, и назвал русских и украинцев единым народом. При этом руководство республики глава государства счел «явно недружественным» по отношению к Москве.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что между русскими и украинцами возникла пропасть после «агрессии» в 2014 году, которую Москва проявила в отношении Киева в 2014 году, «убив тысячи людей и отхватила кусок территории».