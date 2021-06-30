В России ответили поспорившему с Путиным главе МИД Украины

Нынешняя власть на Украине продолжит во всем и всегда винить Россию, отрицая очевидные факты. Таким образом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, поспорившего с президентом России Владимиром Путиным о единстве народов. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

По мнению Слуцкого, Кулеба выступает с традиционной риторикой для представителя государства, которое находится под управлением внешних сил.

«Мы действительно исторически и ментально имеем один культурный и этнический код, связи России и Украины были переплетены очень тесно», — отреагировал политик. Он также добавил, что события, которые происходят на Украине с 2014 года, «явно инспирированы извне».

Ранее глава МИД Украины оценил заявление президента России о едином народе. Дипломат сказал, что русские и украинцы — два разных народа, которые могли бы в иных обстоятельствах жить «в духе добрососедства».

30 июня в ходе прямой линии Путин посчитал, что украинцы и русские являются одним народом. При этом он отметил, что правительство Украины — «явно недружественное».