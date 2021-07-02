Бизнесмена Виктора Батурина отправили в СИЗО

Басманный районный суд арестовал бизнесмена Виктора Батурина, подозреваемого в покушении на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова проведет в СИЗО два месяца.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) раскрыли состояние бизнесмена. Там отметили, что у подозреваемого нет жалоб на условия содержания. Комментируя свое уголовное дело, он отметил, что «это старая история». При этом не исключил, что его могут осудить на три года колонии.

О задержании Батурина стало известно 1 июля. Его заподозрили по статье 30 и части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ. В основу дела легли события 2011 года. Тогда бизнесмен обратился в суд с иском о возврате ему 25 процентов акций компании «Интеко», предоставив договор с подписью сестры, Елены Батуриной. Из документа следовало, что акции действительно принадлежат ему, а сестра должна выплатить за них рыночную компенсацию. Батурина утверждала, что подпись не ее.

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова отверг все обвинения и отказался признать вину по уголовному делу.

Ранее Батурин уже был судим. В 2011 году его приговорили к условному сроку за мошенничество с недвижимостью, а в 2013 — к семи годам колонии и штрафу за мошенничество при продаже векселей «Интеко». В 2016 году суд заменил неотбытый срок Батурина штрафом.