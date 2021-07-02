Раскрыто состояние задержанного за мошенничество бизнесмена Виктора Батурина

Задержанный за мошенничество российский бизнесмен Виктор Батурин чувствует себя хорошо и не теряет бодрости духа. О состоянии подозреваемого в пятницу, 2 июля, со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова сообщает RT.

По данным ОНК, ночь после задержания предприниматель провел в изоляторе на Петровке. Его поместили в трехместную камеру с ранее судимыми (Батурин уже был судим в 2011 году). В помещении чисто и у подозреваемого нет жалоб на условия содержания. Комментируя свое уголовное дело, он отметил, что «это старая история». При этом не исключил, что его могут осудить на три года колонии.

1 июля сообщалось о задержании бизнесмена, его заподозрили по статье 30 и части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ. В основу дела легли события 2011 года. Тогда подозреваемый обратился в суд с иском о возврате ему 25 процентов акций компании «Интеко», предоставив договор с подписью сестры, Елены Батуриной. Из документа следовало, что акции действительно принадлежат ему, а сестра должна выплатить за них рыночную компенсацию. Батурина утверждала, что подпись не ее.

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова отверг все обвинения и отказался признать вину по уголовному делу.

Ранее Батурин уже был судим. В 2011 году его приговорили к условному сроку за мошенничество с недвижимостью, а в 2013 — к семи годам колонии и штрафу за мошенничество при продаже векселей «Интеко». В 2016 году суд заменил неотбытый срок Батурина штрафом.