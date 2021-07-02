Захватившего заложников в офисе микрокредитной организации россиянина осудили

В Архангельской области к семи годам колонии строгого режима приговорен 54-летний местный житель, захвативший заложников в микрокредитной организации. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 10 марта находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения житель деревни Лая Приморского района явился с обрезом охотничьего ружья ИЖ-17 в микрокредитную организацию города Северодвинска. Мужчина заблокировал входную дверь и взял в заложники 21-летнюю сотрудницу, которой велел вызвать руководителя, чтобы тот принес ему публичные извинения.

Заложница успела нажать тревожную кнопку. Прибывшие полицейские окружили здание и после переговоров с вооруженным преступником убедили его сложить оружие и сдаться. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 206 («Захват заложника»), статье 222 («Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия») и статье 223 («Незаконная переделка огнестрельного оружия») УК РФ.

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