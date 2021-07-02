Путин назначил нового главу Общественного телевидения России

Президент России Владимир Путин назначил нового гендиректора АНО «Общественное телевидение России». Главой некоммерческой организации стал Виталий Игнатенко. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Назначить Игнатенко Виталия Никитича генеральным директором автономной некоммерческой организации "Общественное телевидение России". Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Заслуженный журналист Российской Федерации, 80-летний Игнатенко занимал должность генерального директора ИТАР-ТАСС с 1991 по 2012 год. Позже он стал членом Совета Федерации России от администрации Краснодарского края. В настоящее время Игнатенко является президентом Всемирной ассоциации русской прессы.

Ранее Путин подписал закон «о приземлении» IT-гигантов в стране. Согласно новой инициативе, владельцы интернет-платформ с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей из России обязаны будут учреждать юридические лица или открывать локальные офисы в стране с 1 января 2022 года.