Семьи пропавших при обрушении дома в США отказались встречаться с Байденом

Некоторые родственники пропавших без вести при обрушении части 12-этажного жилого дома недалеко от города Майами-Бич во Флориде отказались встречаться с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает CNN.

Женщина, чьи муж и сын все еще не найдены, отметила, что приезд президента может только замедлить поиски выживших и посоветовала главе государства немедленно уехать. В то же время американец, чьи отец и дядя оказались под завалами, заявил, что ему неинтересно говорить с главой государства.

Тем не менее Байден и его супруга Джилл все же провели встречу с родственниками пропавших, которые согласились прийти. Отмечается, что она длилась чуть менее трех часов.

24 июня сообщалось об обрушении части 12-этажного жилого дома во Флориде. По последним данным, 145 человек считаются пропавшими без вести, тела 18 человек были обнаружены под обломками. На месте работают спасатели, в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации.