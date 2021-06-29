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Здание рядом с обрушившейся многоэтажкой в США пошло трещинами

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Фото: local10.com

В США недалеко от города Майами-Бич на многоэтажном здании рядом с обрушившимся ранее домом появились крупные трещины. Об этом сообщил местный житель Роберт Лисман (Robert Lisman), его слова передает Daily Mail.

Мужчина предположил, что крушение части здания спровоцировало повреждение соседней многоэтажки. Соседи Лисмана также заявили о трещинах в своих квартирах. Однако жителей дома не эвакуировали. Людям предложили добровольно покинуть здание на время его проверки на безопасность, но не все откликнулись на призыв властей.

Мэр города Чарльз Беркетт (Charles Burkett) отметил, что было бы неосмотрительно не предпринять необходимых мер для исключения падения соседних зданий, учитывая, что некоторые из них пошли трещинами. «Если вы меня спросите, провел бы я ночь в этих домах или нет, я бы точно на это не согласился», — высказался он.

По информации издания, власти города вызвали инженерных специалистов для полноценной проверки зданий, расположенных рядом с пострадавшим домом. Отмечается, что для тестов будут использовать рентгеновское излучение и георадары.

24 июня сообщалось сообщалось об обрушении части 12-этажного жилого дома во Флориде. По меньшей мере 159 человек оказались под обломками, смерть четверых жителей подтвердили. На месте работают спасатели, в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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