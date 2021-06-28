В помощь пострадавшим от обрушения дома в Майами прислали «лечебных» собак

Собаки-терапевты утешают семьи пропавших без вести на месте обрушения 12-этажного дома в Майами на Серфсайд. Животные помогают людям в стрессе и мучительном ожидании справляться с эмоциями, пишет Reuters .

Некоторые семьи пропавших без вести нашли утешение в собаках-терапевтах, которых привели, пока спасатели ищут под завалами оставшихся в живых. Волонтеры благотворительной команды по оказанию помощи в стихийных бедствиях Boricuas de Corazón Inc. привели пару четвероногих друзей. «И еще одна миссия прямо сейчас, когда семьи из других стран приезжают, чтобы помочь родным в Майами. Им нужны наши эмоциональные и трогательные собаки поддержки. Вот почему мы здесь», — говорится в подписи к посту с фото собак-терапевтов.

«Лечебные» собаки помогают родственникам пропавших без вести справиться с эмоциями, пояснила Линда Перес, президент Boricuas de Corazón. К животным уже обратились четыре семьи из Аргентины, одна из Парагвая, семья из Хьюстона. «У людей случаются приступы паники, беспокойства, и мы дали им побыть с собаками, прикасаться к ним, выплескивать эмоции», — рассказала Перес. Линда добавила, что люди могут обнять собаку, посмотреть на нее — это очень деликатный контакт. Животные поглощают эмоциональное напряжение людей и при этом отдают свои расслабление и спокойствие, пояснила она.

Волонтеры с собаками готовы оставаться с потерпевшими несколько часов подряд. Одна отчаявшаяся женщина попросила о длительном общении с собаками, ожидая прибытия дочери из другого штата, и ей сказали, что она может получить круглосуточную поддержку. «Эти люди страдают. Им не нравится получать информацию понемногу. Они испытывают сильный стресс, который собаки могут немного облегчить», — заключила Линда Перес.

Президент США Джо Байден объявил 25 июня режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате Флорида после обрушения многоэтажного жилого дома. Он постановил направить федеральную помощь местным властям для быстрого устранения последствий происшествия и вызволения оставшихся под завалами людей. По последним данным, пропавшими без вести числятся около 150 человек, большинство из них могут быть погребены под обломками.