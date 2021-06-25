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Байден объявил режим ЧС после обрушения жилого дома

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Фото: Marco Bello / Reuters

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате Флорида после обрушения многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер также постановил направить федеральную помощь местным властям для быстрого устранения последствий происшествия и вызволения оставшихся под завалами людей. Отмечается, что местным чрезвычайным службам помогут представители Министерства внутренней безопасности США и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям.

Ранее стало известно, что Байден забыл о происшествии во Флориде в ходе своего выступления перед журналистами. Вице-президент страны Камала Харрис напомнила ему об инциденте, после чего лидер извинился.

24 июня сообщалось, что десятки людей оказались под завалами после крушения части 12-этажного жилого дома недалеко от города Майами-Бич во Флориде. По данным местных властей, спасателям удалось найти тело только одного человека. Пока неизвестно, сколько пострадавших находится под завалами.

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