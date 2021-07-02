Зеленскому припомнили его слова в защиту русских на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому напомнили о его словах в поддержку русскоговорящих жителей востока страны и Крыма, которые он произносил в 2014 году в эфире телеканала «1+1». Об этом сообщает Telegram-канал портала «Страна.ua».
Во время своего выступления Зеленский призвал «отцепиться» от тех, кто хочет говорить по-русски. Он потребовал дать им возможность говорить на родном языке «на законном основании». Он подчеркнул, что язык никогда не разделит Украину.
«У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины и люблю эту страну. Россия и Украина — действительно братские народы», — добавил Зеленский.
Ранее Зеленскому припомнили его интервью в апреле 2014 года, в котором он назвал украинцев и русских одним народом, а также отметил, что выступает «не за правительство Украины, а за украинский народ» и «не против русского народа, а против российского правительства».
1 июля президент Украины заявил, что русские и украинцы не являются одним народом, несмотря на общую историю и соседство. «Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развевался бы желто-голубой флаг», — заключил он.
В марте 2020 года украинский лидер подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы. Документ обязал русскоязычных школьников с пятого класса изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском были отменены.