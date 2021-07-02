Мэр Риги связал запрет на въезд в Россию с борьбой за свободу

Мэр Риги Мартиньш Стакис, которого Москва включила в черный список за инцидент с российским флагом на чемпионате мира по хоккею, связал эти ограничения с поддержкой «свободолюбивых людей». Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook.

По словам политика, после произошедшего на чемпионате он получил «десятки тысяч посланий» от сочувствующих граждан России и Белоруссии и пообещал всеми силами поддерживать их. «Может, поэтому меня и объявили нежелательным человеком в России», — отреагировал Стакис. Мэр добавил, что ему «есть чем заняться в Риге», а совершать поездки в Россию он и не планировал.

Россия объявила о запрете на въезд градоначальнику 1 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала санкции с «русофобской выходкой» и неуважительным отношением к государственной символике.

Перед началом чемпионата мира по хоккею, который проходил в мае на территории Риги, власти установили флаги стран-участниц первенства на центральной площади. Позже мэрия города приняла решение спустить флаги России и Белоруссии, сославшись на решение Всемирного антидопингового агентства. Это решение вызвало резкую критику Москвы.

Кроме того, Стакис лично заменил символ Белоруссии на бело-красно-белое полотно с «Погоней» — неофициальный символ оппозиции в республике. Он пояснил, что таким образом выразил поддержку демонстрантам после задержания бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.